Pallamano: qualificazioni Euro 2024; Italia-Francia 29-40

(ANSA) - PESCARA, 16 OTT - Seconda sconfitta di fila per l'Italia nel gruppo 8 di qualificazione agli EHF EURO di Germania 2024, battuta al Pala Giovanni Paolo II di Pescara dalla nazionale francese con il risultato finale di 29-40; giovedì scorso gli azzurri avevano ceduto alla Polonia 23-30 nella trasferta di Katowice. L'Italia tornerà in campo per il doppio confronto contro la Lettonia, quarta squadra del raggruppamento, a marzo 2023.

Il meccanismo di qualificazione non ha subito variazioni.

Vanno agli EHF EURO 2024 un totale di 24 squadre. Sono già sicure di esserci la Germania in qualità di nazione ospitante e poi Svezia, Spagna e Danimarca, le tre formazioni salite sul podio nell'edizione 2022 di Ungheria e Polonia.

I 20 posti rimanenti saranno assegnati alle prime due di ciascun raggruppamento nelle qualificazioni, oltre che alle quattro migliori terze sempre nell'ambito degli otto gironi; la classifica delle terze tiene conto dei soli risultati ottenuti contro prima e seconda del proprio gruppo. (ANSA).