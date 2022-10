Festival Cultura Paralimpica, si chiude la terza edizione

(ANSA) - ROMA, 14 OTT - Si è chiusa, alla Fabbrica del vapore di Milano, la terza edizione del Festival della Cultura Paralimpica, manifestazione nata nel 2018 con l'obiettivo di promuovere una diversa percezione della disabilità. Oltre cento gli ospiti che per tre giorni si sono alternati sul palco centrale, tremila invece gli studenti che hanno assistito ai quasi cinquanta eventi in programma. A impreziosire l'ultima giornata del Festival ci ha pensato il maestro Michelangelo Pistoletto; prima di lui i protagonisti erano stati i nuotatori Giulia Terzi e Stefano Raimondi, dodici medaglie in due alle ultime Paralimpiadi.

Oggi era anche il giorno degli Italian Paralympic Award, andati quest'anno a Riccardo Dalla Mana (atleta azzurro che ha preso parte agli European Paralympic Youth Games), alla Nazionale Italiana Sordi per lo straordinario risultato ottenuto agli ultimi Deaflympics e all'ex portiere dell'Inter Astutillo Malgioglio, per il suo impegno a fianco dei ragazzi disabili, a cominciare dal progetto Era77. Luca Pancalli, presidente del CIP, benedice così la fine dell'evento: "L'eredità del Festival è nella partecipazione di grandi ospiti che, insieme ai nostri atleti, hanno dato una testimonianza di vita, oltre che sportiva. Il mondo del sociale ha bisogno dello sport affinché si tengano accesi i riflettori sulle tante problematiche che, purtroppo, esistono ancora oggi nel mondo della disabilità".

