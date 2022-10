Libri: sport tra tecnologia e società, nuovi trend ed esigenze

(ANSA) - ROMA, 13 OTT - Esplorare la coevoluzione di sport, tecnologia e società e ipotizzare la sua evoluzione per riflettere le esigenze del mondo nei prossimi decenni. Questi i temi al centro del libro 'Brave New Sport', realizzato da Infront con la think tank indipendente web for interdisciplinary research and expertise (Wire).

Il lavoro è stato presentato oggi con un dialogo tra l'ad dell'Inter, Giuseppe Marotta, il presidente della Lega basket serie A, Umberto Gandini, e Filippo Tortu sui trend che club, leghe, federazioni, società di sport business e atleti devono seguire per stare al passo con i tempi e per conquistarsi l'attenzione di consumatori e aziende. Sono nove gli scenari e le previsioni raccontati nel libro e in particolare vengono evidenziati trend come l'ascesa degli sport meccanici e dell'intelligenza artificiale, il cambiamento delle strutture di potere e il modo in cui gli sport sono organizzati, finanziati e praticati, l'iper-frammentazione di canali e contenuti e la ridefinizione degli spazi urbani per favorire l'attività sportiva. "Infront ha realizzato questo studio - ha dichiarato il managing director di Infront Italy, Alessandro Giacomini - perché crediamo che sia nostra responsabilità, come leader nell'innovazione dello sport business e partner commerciale affidabile, contribuire a plasmare il futuro della nostra industria e del settore sportivo nella sua interezza. È importante mettere in evidenza gli aspetti spesso trascurati dello sport". (ANSA).