Taekwondo: Simone Alessio primo nel ranking olimpico

Un'altra vetta conquistata per l'Italia del taekwondo: dopo il primo posto nel ranking olimpico nella categoria -58 kg ottenuto da Vito Dell'Aquila, Simone Alessio si prende il gradino più alto nella -80 kg. "Oggi divento primo nel ranking e la sensazione è di aver centrato un obiettivo che mi ero posto. La mia aspirazione era e sarà sempre quella di essere il numero uno - racconta l'atleta calabrese delle Fiamme Rosse - Sono molto soddisfatto e, onestamente, mi sono anche leggermente commosso quando stamattina ho visto il mio nome lì, sopra a tutti gli altri! Questo dimostra che ho intrapreso la strada giusta".

L'azzurro è reduce da un 2022 strepitoso, in cui ha vinto il titolo di campione europeo nonché i Grand Prix di Roma e Parigi.

I prossimi appuntamenti saranno il 22 ottobre a Manchester per l'ultimo Grand Prix dell'anno e soprattutto a novembre, per il Mondiale in Messico.