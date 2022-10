Ryder Cup: Johnson "Woods farà parte team Usa a Roma"

(ANSA) - ROMA, 04 OTT - "Tiger Woods farà sicuramente parte di questa Ryder Cup ma ancora non sappiamo in quale modo". Lo ha detto Zach Johnson, guida del team Usa alla Ryder Cup 2023 di Roma nella prima conferenza congiunta dei due capitani.

"Questi giorni sono stati incredibili, inaspettati. Roma - ha sottolineato Johnson - è una città incredibile, così come la sua gente. Ho avuto modo di visitare la città e sono rimasto entusiasta". (ANSA).