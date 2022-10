Sport: domani panel internazionale USSI sul paralimpismo

(ANSA) - ROMA, 02 OTT - Nel corso dell'84° Congresso Aips, in programma a Roma dal 3 al 6 ottobre, l'USSI (Unione Stampa Sportiva Italiana), organizza lunedì 3 ottobre alle ore 18:30 il forum internazionale dal titolo "Paralimpismo snodo epocale - Riforma dello sport e accesso degli atleti nei Gruppi Sportivi Militari e Corpi Civili dello Stato". In seguito a un intervento video del Presidente del Comitato Italiano Paralimpico, Luca Pancalli, ne parleranno i giornalisti Valerio Piccioni de La Gazzetta dello Sport e Giorgio Caruso, moderati dal giornalista Sandro Micallef di Aips Malta.Porteranno la loro testimonianza diretta anche gli atleti paralimpici Oxana Corso (Fiamme Gialle), Alessio Sarri, (Fiamme Oro), Niccolò Pirosu (Fiamme Azzurre), accompagnato dal tecnico Stefano Ciallella. Interverrà inoltre con un videomessaggio Eleonora Sarti, arciera delle Fiamme Azzurre. Inoltre martedì 4 ottobre Sport e Salute ospiterà l'USSI e i delegati al congresso Aips per un tour dello Stadio Olimpico. (ANSA).