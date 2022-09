Tiro a volo: Europei ParaTrap, esordio positivo per azzurri

(ANSA) - LONATO DEL GARDA, 30 SET - Il Campionato Europeo di Para-Trap ha preso il via con i primi 75 piattelli della competizione che mette in palio i titoli continentali. Ottimo l'avvio di gara per gli azzurri del Principe, e commissario tecnico, Benedetto Barberini.

A guidare la classifica provvisoria dei PT1, ovvero i tiratori in carrozzina, è lo spagnolo Pedro Gomez Albendea con 62 punti, seguito dal finlandese Juha Myllymaki con 61 e dagli azzurri Fabrizio Menia e Oreste Lai, rispettivamente con 59 e 57. In scia dei migliori anche Davide Fedrigucci con 54.

Tra i PT2, tiratori con disabilità agli arti inferiori, il migliore di oggi è stato il nostro Giorgio Fazzari con 69 punti e due lunghezze di vantaggio sul maltese Anglu Ciappara e lo slovacco Filip Marinov. Bene anche Fabrizio Cormons e Saverio Cuciti, che domani ripartiranno dal punteggio di 65. In leggero ritardo Giulia Veranta, che oggi si è fermata a quota 53.

Tra i PT3, ovvero i tiratori con disabilità agli arti superiori, il leader della classifica provvisoria è il francese Jean Michel Brune con 69, ma anche in questo caso gli azzurri Paolo Bortolin, Gabriele Nanni e Francesco Nespeca non lo hanno lasciato allontanare troppo andando a riposo, rispettivamente, con 66, 66 e 65 punti.

Domani la gara proseguirà con altre due serie di qualificazione e le finali, in programma dalle ore 15.00.

Ieri la kermesse continentale era stata ufficialmente inaugurata dalla cerimonia d'apertura. A fare gli onori di casa erano stati il presidente della Fitav Luciano Rossi e il presidente del Trap Concaverde e del Comitato Organizzatore di Lonato del Garda Ivan Carella, che hanno dato il benvenuto ai tiratori provenienti da 21 nazioni. Erano presenti, fra gli altri, anche il presidente del Cip Lombardia Pierangelo Santelli, il Senior Manager del WSPS Tyler Anderson, il sindaco di Lonato del Garda Roberto Tardani e la Senatrice Giusy Versace, nella duplice veste di atleta paralimpica e rappresentante del Parlamento Italiano. (ANSA).