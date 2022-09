Milano-Cortina:Pancalli,renderà mondo paralimpico attrattivo

(ANSA) - ROMA, 28 SET - "L'8 ottobre celebriamo la Giornata mondiale dello sport paralimpico a Parigi, un evento che lancerà i Giochi del 2024. Tutti i Comitati Paralimpici nazionali stanno lavorando in questa direzione, ma noi con Milano-Cortina possiamo cogliere l'occasione di rendere sempre più attrattivo il movimento". Così Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, a margine della conferenza stampa dedicata alla visita a Roma di Andrew Parsons, presidente del Comitato Paralimpico Internazionale. "La nostra mission non cambia: vogliamo che in questo Paese sempre più ragazzi con disabilità possano fare sport", ha concluso Pancalli. (ANSA).