Premi: a Bebe Vio il 10/o 'Mecenate dello Sport'

(ANSA) - ROMA, 27 SET - 'Investire nello sport equivale ad investire nel futuro' e proprio sotto questo slogan avrà luogo l'assegnazione del premio Mecenate dello Sport "Varaldo Di Pietro" a Bebe Vio, campionessa paralimpica e tra i simboli dello sport italiano e internazionale. Tra gli ospiti presenti all'evento in programma al salone d'onore del Coni, venerdì prossimo, 30 settembre ore 11,00, anche Jury Chechi, stella olimpica inserita nella Walk of fame Coni.

"Il premio, che festeggia la 10/a edizione, intende dare evidenza ai più alti valori dello sport - afferma il presidente della Fondazione Varaldo Di Pietro, Giovanni Di Pietro, che promuove l'evento - e un giusto riconoscimento a coloro che hanno fornito un contributo essenziale per la crescita dello sport e per l'esaltazione dei suoi valori, sia nella pratica sia in altre attività dall'alto valore sociale e solidale. Nel rispetto di queste finalità - prosegue Di Pietro - abbiamo scelto un personaggio straordinario come Bebe Vio".

Il premio del giornalismo sportivo andrà a Claudio Arrigoni, esperto di sport paralimpici e Special Olympics, firma del Corriere della Sera e della Gazzetta dello Sport. Fra gli ospiti d'onore un altro campione, Martin Castrogiovanni, rugbista azzurro che per mesi è stato al fianco di Bebe, tutti i giorni, aiutandola nella riabilitazione dopo gli interventi che la campionessa veneta ha subito. Un'esemplare conferma della forza insita nello sport che sarà oggetto di narrazione e celebrazione il 30 settembre. (ANSA).