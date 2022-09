Auto: AfinnaOne protagonista a Vallelunga col pilota Fenici

(ANSA) - ROMA, 17 SET - AfinnaOne, provider leader nei servizi per le telecomunicazioni e per la digitalizzazione, è stata protagonista all'autodromo di Vallelunga al fianco del pilota di casa Francesco Maria Fenici. Naturalmente non scendendo direttamente in pista, se non con il proprio marchio ben distinguibile sulle fiancate dell'ammirata Porsche 911 GT3 Cup da 510 cavalli, portata in gara da Fenici, bensì promuovendo un evento istituzionale volto anche a rinsaldare il legame di AfinnaOne con il proprio pilota in occasione del round casalingo della Carrera Cup Italia 2022, prestigioso monomarca che con risultati di rilievo Fenici sta disputando per la seconda stagione consecutiva con il team AB Racing - Centri Porsche Roma. Tenutasi durante il week-end nella grande Hospitality Porsche al centro del paddock, l'iniziativa ha visto il coinvolgimento di Terme di Saturnia Natural Destination e Terme di Chianciano spa, entrambe appartenenti al gruppo Terme Italia.

Una partenership, quella tra Terme di Chianciano e AfinnaOne, nata quando il ministero del Turismo ha scelto AfinnaOne come sponsor tecnico della 1° Conferenza Programmatica Nazionale del Turismo che si terrà appunto alle Terme di Chianciano il 28 e 29 ottobre. Con l'ad di AfinnaOne Massimo Lucera in prima fila, la serata ha ospitato la partecipazione di numerosi player nazionali delle telecomunicazioni, delle Istituzioni, della IUL e di numerosi imprenditori con i quali da anni l'azienda collabora. Le novità in termini di Digital Trasformation di AfinnaOne sono state al centro dell'evento. Ampio spazio è stato dedicato anche al fascino dei motori e dello sport automobilistico, non solo attraverso un appropriato scenario di fondo approntato sia all'interno sia all'esterno, ma anche con l'avvincente esperienza di poter disputare una gara al volante dei simulatori professionali presenti nell'Hospitality Porsche.

