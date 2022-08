Europei nuoto: Nepi 'Foro Italico plasmato guarda al futuro'

(ANSA) - ROMA, 13 AGO - "Questo è un impianto nato negli anni trenta, una piscina che è stata la regina delle Olimpiadi del 1960 e oggi si presenta così contemporanea e proiettata nel futuro. Fa capire come una realtà come il Foro Italico possa plasmarsi ed essere sempre al passo con i tempi". Lo ha detto a Sky Sport il direttore generale di Sport e Salute, Diego Nepi, in merito ai lavori di riqualificazione che hanno interessato l'area del Foro Italico per ospitare gli Europei di nuoto a Roma. In particolare con gli interventi al Pietrangeli, diventato la vasca per le gare di nuoto artistico, fino allo stadio del Nuoto che accoglie i campioni delle corsie. "E' un'emozione straordinaria vedere uno dei templi dello sport che si trasforma in maniera perfetta nell'arena del sincro - ha proseguito Nepi - Abbiamo visto gli atleti felici e un pubblico impressionato, e questa è una delle magie del Foro Italico, dove le cose non si creano ma si trasformano. Nepi ha quindi rivolto i "complimenti alla Federnuoto e al presidente Paolo Barelli per l'organizzazione dell'evento e per la squadra che vediamo al lavoro insieme a Sport e Salute per una manifestazione che guarda al futuro". Infatti uno degli interventi realizzati resterà per i prossimi impegni del Foro Italico. "E' stato realizzato un ponte di collegamento tra l'area degli allenamenti e degli spogliatoi con il Centrale del tennis, lo terremo anche per gli Internazionali di a maggio". (ANSA).