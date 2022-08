Europei nuoto: Gualtieri 'è straordinaria opportunità per Roma'

(ANSA) - ROMA, 11 AGO - "Dopo quasi 40 anni gli europei di nuoto tornano a Roma e voglio ringraziare tutti per lo straordinario lavoro di squadra. Grazie a Barelli, alla Federazione, a tutti coloro che hanno creduto fortemente in questo evento".

Comincia così il discorso del Sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, durante la cerimonia d'apertura degli Europei a Roma.

"La città ha grande visibilità da questo evento - continua - Organizzare un europeo in un paese che ha oltre 5 milioni di praticanti è una straordinaria opportunità, ma è anche una grande occasione di promozione del territorio. Vogliamo avvicinare le persone alla pratica sportiva, crediamo molto in questo. E' una bellissima festa dello sport, buona fortuna a tutti". (ANSA).