Arco: Cdm; Nespoli è secondo a Medellin, va alle finali

(ANSA) - MEDELLIN, 25 LUG - Mauro Nespoli è d'argento in Coppa del Mondo a Medellin. L'azzurro del tiro con l'arco, oro olimpico nella gara a squadre di Londra 2012, nella notte di ieri ha battuto 7-1 in semifinale lo spagnolo Miguel Alvarino Garcia, ma in finale si è poi arreso, sempre 7-1 ma questo volta a suo sfavore, al numero 1 del mondo, il sudcoreano Kim Woojin, che è anche detentore del record mondiale sulle 72 frecce realizzato a Rio 2016, due volte oro olimpico a squadre.

E' un risultato comunque importante per l'azzurro, che già prima di scendere in campo aveva conquistato il pass per le finali di Coppa del Mondo in programma il 15 e 16 ottobre in Messico, a Tlaxcala. Per lui sarà la sesta finale di World Cup dopo quelle di Parigi 2013, Roma 2017, Samsun 2018, Mosca 2019 e Yankton 2021.

"Sono soddisfatto di quanto fatto qui a Medellin - il commento di Nespoli -. Come a Tokyo, la qualifica non è stata delle migliori ma è sicuramente servita a dare una scossa in vista dei match. Dal primo all'ultimo scontro ho mantenuto una media molto alta, quella che mi ero prefissato come obiettivo stagionale.

Agli ottavi contro Kim Je Deok ho realizzato quanto fossi in confidenza con me stesso, con la mente e con il tiro e questo mi ha permesso di tirare successivamente sia la semifinale sia la finale con grande sicurezza. I punteggi fatti per vincere contro Alvarino sono gli stessi con cui mi ha poi battuto Kim Woo Jin.

Sono stati entrambi match degni di una Coppa del Mondo". (ANSA).