Atletica: azzurre in finale mondiale 4x400, uomini eliminati

(ANSA) - ROMA, 24 LUG - L'Italia sarà in finale della 4x400 ai mondiali di atletica in corso a Eugene, in Oregon, solo al femminile: Anna Polinari, Ayomide Folorunso, Virginia Troiani e Alice Mangione raggiungono l'obiettivo chiudendo quarte nella seconda batteria vinta dalla Giamaica. Non ce l'hanno fatta, invece, Lorenzo Benati, Vladimir Aceti, Brayan Lopez e Edoardo Scotti che chiudono quinti nella seconda batteria in 3'03"43.

Alla finale maschile vanno Usa, Giappone, Giamaica, Belgio, Repubblica Ceca, Polonia, Trinidad-Tobago e Francia. (ANSA).