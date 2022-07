Atletica: decatleta Usa Scantling sospeso provvisoriamente

(ANSA) - EUGENE, 22 LUG - Il decatleta americano Garrett Scantling, detentore della miglior prestazione stagionale, è stato sospeso provvisoriamente per violazione degli obblighi di localizzazione antidoping e manomissione, ha reso noto l'Agenzia americana antidoping (Usada).

"La possibile manomissione deriva dal comportamento di Scantling durante le indagini sulla sua potenziale terza violazione", ha scritto Usada in una nota. Quarto alle Olimpiadi di Tokyo la scorsa estate e campione degli Stati Uniti nel 2022 con la migliore prestazione mondiale nel decathlon (8.611 punti), Scantling, 29 anni, non era stato selezionato per i Mondiali di Atletica a Eugene, senza spiegazioni. (ANSA).