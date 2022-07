Sport: Barelli, 47 mln per piscine sostegno concreto a società

(v. 'Sport: Vezzali, pubblicato decreto...' delle 19:16) (ANSA) - ROMA, 06 LUG - "Siamo soddisfatti che le nostre istanze siano state accolte in maniera concreta dal Dipartimento dello Sport. Ringrazio la sottosegretaria Valentina Vezzali, che ha compreso l'importanza di attivarsi concretamente. Questi 47 milioni si aggiungono ai 30 già distribuiti, ampliando i criteri per l'ammissione ai contributi degli aventi diritto.

Rappresentano un ristoro per tutte le società che malgrado le evitabili serrate dovute al covid, le opinabili azioni di sostegno economico che le hanno escluse, i rincari energetici sopravvenuti, hanno resistito finanche con sacrifici personali dei dirigenti". Così il presidente della Federazione italiana nuoto e capogruppo alla Camera di Fi, Paolo Barelli.

"In attesa di ulteriori interventi, evidentemente necessari, questi fondi aiuteranno le società ad arginare le difficoltà economiche che rischiano di sottrarre ai cittadini l'accesso alla pratica motoria - conclude Barelli -. E' bene che le istituzioni non si ricordino delle discipline acquatiche solo in momenti di festa e visibilità, come ai Mondiali di nuoto ma ogni giorno quando milioni di italiani portano i figli ad imparare a nuotare oppure quando i nostri concittadini svolgono attività aggregative, riabilitative e socialmente rilevanti. La piscina è vita". (ANSA).