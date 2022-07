Atletica: Tamberi lascia padre-coach "diversità di vedute"

(ANSA) - ROMA, 03 LUG - Le strade tra Gianmarco Tamberi e suo padre-allenatore, Marco, si dividono. E' lo stesso campione olimpico del salto in alto ad annunciarlo: "E' una decisione che stavo considerando da tempo - ha detto Tamberi -, perché in questi anni di collaborazione a grandi risultati si sono alternate altrettanto grandi divergenze". La scelta alla vigilia dei mondiali di Eugene "presa con doverose cautele e un pizzico di coraggio, nasce dall'analisi della stagione fin qui disputata. Siamo ben al di sotto delle aspettative tecniche e c'è stato uno scambio di opinioni su cosa non stesse funzionando, ed è emersa una diversità di vedute". (ANSA).