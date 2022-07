Atletica: test sui 200 per Tortu a due settimane da Mondiali

(ANSA) - ROMA, 02 LUG - A due settimane dai Mondiali di atletica leggera di Eugene, se Marcell Jacobs è già negli Usa dove conta di ritrovare la perfetta efficienza fisica, l'altro velocista azzurro, Filippo Tortu, si prepara a partecipare ad un meeting in Svizzera, a Le Chaux de Fonds, per testare le sue condizioni sui 200 metri.

Nella gara in programma domani, l'azzurro cercherà di migliorare il proprio primato stagionale, ovvero il 20.40 corso al Golden Gala di Roma. "Mi aspetta una gara importante come test prima dei Mondiali. Mancano pochi giorni alla partenza per Eugene e ho bisogno di un verifica sul mezzo giro di pista prima dell'ultimo periodo di allenamento negli Stati Uniti - ha dichiarato Tortu -. In allenamento ho buone sensazioni e risultati ma devo trovare l'assetto giusto in gara". (ANSA).