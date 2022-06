Progetto Sportpertutti, Orlando: "Valore sport va sostenuto"

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - La ripresa dello sport sociale e per tutti riparte da politiche pubbliche nazionali ed europee, in grado di generare salute, entusiasmo e socialità. Con questi presupposti l'Uisp ha presentato a Roma il progetto SportPerTutti, finanziato dal ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, che si realizzerà in 15 regioni italiane con il coinvolgimento di 26 Comitati territoriali Uisp, insieme ad altri soggetti di cittadinanza attiva, Università e rappresentanze sociali. Intervenendo alla presentazione, Andrea Orlando, ministro del Lavoro e delle Politiche sociali ha collegato il tema dello sport e del terzo settore: "Nelle prossime settimane concluderemo la modifica della parte fiscale della riforma legislativa del terzo settore attraverso un emendamento. Una volta convertito il decreto procederemo alla notifica alle istituzioni europee. Ritengo che, entro quest'anno, chiuderemo il percorso della riforma del terzo settore. Il valore sociale dello sport va sostenuto e incoraggiato. Lo sport è un fattore prioritario per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo, sostenibilità, coesione. E' un diritto antropologico, prima ancora che civile.

Interviene sulle disuguaglianze ed è il luogo dell'innovazione.

Benessere significa salute fisica, ma anche salute sociale. E lo sport è una risposta sociale efficace al trauma esistenziale del Covid-19".

Tiziano Pesce, presidente nazionale dell'Uisp, ha specificato che il progetto Sportpertutti rappresenterà un'occasione concreta di accesso al diritto allo sport per i cittadini di tutte le età. Nel corso della presentazione sono intervenuti anche Giovanni Malagò, presidente del Coni, e Andrea Abodi, presidente dell'Istituto per il Credito sportivo, che hanno sottolineato l'importanza del valore sociale dello sport che rafforza la cultura dello sport nel suo insieme, le possibilità di accesso alla pratica, lo sviluppo di tutto il movimento, anche in termini economici. (ANSA).