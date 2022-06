Pesi: Iwf; italiano Urso eletto nuovo segretario generale

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - Il presidente della Fipe, Antonio Urso, è stato eletto segretario generale della Federazione pesistica internazionale (Iwf). Urso ha ricevuto 64 voti, uno in più del peruviano Josè Carlos Quinones che sabato scorso, in una votazione poi annullata a causa di irregolarità, era stato eletto.

"Sono pronto a lavorare per il futuro della pesistica olimpica" ha detto a caldo Urso, che ha subito ottenuto il plauso del presidente del Coni, Giovanni Malagò. (ANSA).