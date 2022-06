Atletica, amarezza Jacobs: "Siamo esseri umani non macchine"

(ANSA) - ROMA, 30 GIU - "Ieri durante l'allenamento a Stoccolma ho avvertito una tensione insolita… Mi dispiace molto annunciarvi che stasera non correrò alla Diamond League. Già da domani sarò a Eugene per tastare il terreno. Sono il primo a voler salire sul gradino più alto del podio per me e per tutti voi". Così Marcell Jacobs sui social dopo il forfait a Stoccolma. "Scrivo queste parole con un po' di amaro in bocca - aggiunge - ma ritengo che la sincerità stia alla base di ogni cosa. Sapete anche voi quanta dedizione ci metto ogni giorno, fosse per me gareggerei in ogni occasione, ma lo sport è anche questo. Siamo esseri umani, non macchine". (ANSA).