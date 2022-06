Tuffi: Pellacani-Santoro argento nel sincro misto

Chiara Pellacani e Matteo Santoro sono medaglia d'argento nel sincro 3 metri di tuffi, ai Mondiali in corso a Budapest. La coppia italiana ha chiuso la finale col punteggio di 293.55, inferiore solo al 324.15 della coppia cinese, composta da Shan Lin e Zifeng Zhu, che ha vinto l'oro. "Sul podio di veniva da piangere, allora guardavo Chiara, che per me è come una sorella, e mi veniva ancora di più da piangere". Così, dopo la premiazione e dai microfoni di RaiSport, il 15enne romano Matteo Santoro, che oggi è diventato il più giovane tuffatore nella storia di questo sport in Italia, ad aver vinto una medaglia ai Mondiali, nello specifico l'argento nella gara dei sincronizzati dal trampolino di 3 metri, in coppia con la 19enne Chiara Pellecani, anche lei romana, con cui gareggia in coppia "da circa tre anni".

"La medaglia me l'aspettavo - ammette il giovanissimo azzurro -, perché si sogna sempre, ma poi fino all'ultimo momento, finché non l'ho avuta al collo, non ci credevo. Più contento di così non potrei essere, ma rimango con i piedi per terra: se iniziamo a volare, non va bene". "Adesso mi riposo - conclude -, però poi riprenderò ad allenarmi perché durante l'estate ci saranno tante gare importanti". A cominciare dagli Europei di Roma (11-21 agosto) e a quell'oro da vincere in casa, e assieme a Chiara.