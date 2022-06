Giochi Mediterraneo: lotta libera donne; argento Rinaldi

(ANSA) - ORANO, 29 GIU - Enrica Rinaldi si ferma alla medaglia d'argento nella lotta libera 76 kg ai Giochi del Mediterraneo di Orano: in finale, l'azzurra viene dominata dalla turca Yasemin Yigit Adar col punteggio di 10-0.

Serata di bronzo, invece, per Dalma Caneva: l'azzurra nella finale per il terzo posto dei 68 kg ha sconfitto la tunisina Jlassi. (ANSA).