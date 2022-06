Golf: PGA e DP Tour rafforzano alleanza contro Superlega

(ANSA) - ROMA, 28 GIU - Un'alleanza rafforzata, per contrastare l'avanzata della Superlega araba. Tra aumento di montepremi e promozioni dirette verso il massimo circuito americano maschile. Il PGA Tour e il DP World Tour hanno annunciato di aver ampliato una "rivoluzionaria partnership operativa" che durerà fino al 2035. Il PGA Tour aumenterà la sua partecipazione già esistente in European Tour Productions dal 15 al 40%. E a partire dal 2023, i migliori dieci giocatori del DP World Rankings otterranno le "carte" per giocare sul massimo circuito americano. Sono le principali novità della "joint venture".

L'alleanza strategica tra i due circuiti ha preso il via nel novembre 2020 e adesso, dopo l'escalation della Superlega araba non solo si rinnova, ma rafforza. Per provare a creare un tour sempre più globale. (ANSA).