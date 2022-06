Atletica: Trials Usa; donne, Richardson fuori anche nei 200

(ANSA) - EUGENE, 26 GIU - Trials da dimenticare per la sprinter americana Sha'Carri Richardson, che dopo essere stata eliminata fin dalle batterie nei 100 metri, oggi si è piazzata solo quinta nella sua semifinale dei 200, correndo in 22.47. E' un tempo che l'ha esclusa dalla finale e quindi anche dalla chance di conquistare un posto nella squadra che disputerà i Mondiali, sempre nell'Hayward Field di Eugene. Il miglior tempo delle semifinali è stato fatto segnare dalla campionessa Ncaa Abby Steiner in 21.80.

Messasi in grande evidenza l'anno scorso nei Trials olimpici per Tokyo, la Richardson aveva poi visto svanire il sogno dei Giochi a causa di una positività alla cannabis. Evidentemente, almeno a giudicare dai risultati di quest'anno non si è ancora ripresa da quella delusione.

Nelle semifinali dei 200 maschili miglior tempo del campione del mondo uscente Noah Lyles in 19.81. Nell'altra semifinale si è imposto l'astro nascente Erriyon Knighton, 18enne della Florida, in 19.97. Non si è presentato al via l'iridato uscente dei 100 Chris Coleman, che quindi ai Mondiali correrà soltanto nella distanza più breve. (ANSA).