Equitazione: Schiavolin, MJC riferimento per sport equestri

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - "Finalmente riusciamo a declinare ad altissimo livello tutte le specialità che vedono protagonisti i due atleti, l'uomo e il cavallo. Una bellissima festa per i milanesi che hanno accolto l'invito tanto che l'impianto è gremito". Lo ha detto Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech, intervenuto ai microfoni di Sky durante la Frecciarossa Milano Jumping Cup 2022, concorso internazionale organizzato da Sport e Salute, Snaitech, Fise e RCS in corso presso l'ippodromo San Siro.

"Diamo l'appuntamento a domani con il trofeo Mancinelli, evento di chiusura della MJC, e ci aspettiamo una risposta importante. Credo nella forza della squadra e credo che si possa costruire un evento che rappresenterà un punto di riferimento per lo sport equestre nei prossimi anni", ha concluso Schiavolin. (ANSA).