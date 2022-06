Equitazione: Jumping Cup, sul podio figlia produttori tv Usa

(ANSA) - MILANO, 25 GIU - Sole, pubblico, intrattenimento e spettacolo in gara all'Ippodromo di San Siro per la Frecciarossa Milano Jumping Cup 2022. Le gare del concorso ippico internazionale a quattro stelle hanno fatto registrare un vincitore di rango come il tedesco David Will e il terzo successo svizzero, il primo firmato da un'amazzone, grazie a Simone Buhofer.

Will, 34 anni, nel 2021 a segno nel Rolex Gran Premio Roma a Piazza di Siena, in sella a Zaccorado Blue si è imposto nel Premio n. 9. Sul podio anche Joe Whitaker, unico britannico in gara a Milano, e Paris Sellon, la statunitense fidanzata con il numero 1 del mondo Martin Fuchs. Californiana, la Sellon è anche la figlia di due tra i produttori di serie tv americane più famose al mondo: James Burrows di "Friends" e "Cheers" e Debbie Easton, la mamma, che ha dato vita a serie cult come "The Big Bang Theory" e "Frazier". Fu proprio mamma Debbie a farle scoprire gli sport equestri all'età di tre anni, per farle poi disputare la prima gara all'età di sette.

Domani terza e conclusiva giornata, che avrà l'atteso clou nel Gran Premio Frecciarossa - Trofeo Graziano Mancinelli. (ANSA).