Giochi del Mediterraneo; Mouhiidine, 'Voglio un altro oro'

(ANSA) - ORANO, 24 GIU - "Sto bene, vengono dal successo agli Europei di due settimane fa, e voglio conquistare un altro oro.

A Tarragona 2018 riuscii a farlo mio, quindi sono venuto a Orano con lo stesso obiettivo: dobbiamo vincere di nuovo il medagliere".

Parola di Aziz Abbes Mouhiidine, pugile azzurro impegnato ai Giochi del Mediterraneo di Orano 2022 (categoria 91 kg). Essere il campione continentale in carica per l'atleta campano "è uno stimolo importantissimo, mi dà una forza indescrivibile". Qui ai Giochi del Mediterraneo Aziz potrebbe ritrovarsi sul ring con Emanuel Reyes, lo spagnolo sconfitto nella finale europea di Yerevan: "Avrà il sangue agli occhi - spiega l'azzurro - ma sono io l'uomo da battere, e non gli renderò la vita facile".

Riguardo alla possibilità di passare un giorno al professionismo, Mouhiidine ci sta pensando, "ma il primo obiettivo rimane Parigi 2024. Ragiono un po' alla volta, poi penserò al pugilato pro' se arriveranno proposte per l'atleta che sono". (ANSA).