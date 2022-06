The Open: nessuna esclusione per giocatori Superlega

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - I giocatori che hanno "abbracciato" la LIV Golf, la Superlega araba, potranno giocare regolarmente la 150/a edizione del The Open, quarto Major maschile del 2022 in programma dal 14 al 17 luglio in Scozia.

"Il The Open è il torneo più originale di golf e dal 1860, anno della prima edizione, la sua apertura è stata fondamentale per ragioni di etica e fascino. I golfisti esenti o che si sono guadagnati la possibilità di disputare la competizione, saranno regolarmente in campo all'Old Course di Saint Andrews". Queste le dichiarazioni di Martin Slumbers, amministratore delegato R&A. (ANSA).