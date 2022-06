DP Tour: Horschel e Garcia i big del BMW International

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - Il DP World Tour torna protagonista con il BMW International Open, in programma dal 23 al 26 giugno a Monaco di Baviera. Sul percorso del Golfclub Munchen Eichenried, tra le star della rassegna ecco l'americano Billy Horschel, numero 14 al mondo, e lo spagnolo Sergio Garcia, tra i nuovi volti della Superlega araba, la LIV Golf, e secondo in questo evento nel 2011 e nel 2017.

In Germania, saranno sei gli azzurri in gara: Edoardo Molinari, Francesco Laporta, Renato Paratore, Andrea Pavan (vincitore di questo torneo nel 2019), Nino Bertasio e Lorenzo Gagli. Turno di riposo, dopo il 14esimo posto allo US Open, per Guido Migliozzi. Assente anche il norvegese Viktor Hovland, che non potrà dunque difendere il titolo vinto nel 2021. Il montepremi è di 2.000.000 di euro, in palio anche cinque pass per il The Open, quarto Major del 2022 in programma in Scozia dal 14 al 17 luglio. (ANSA).