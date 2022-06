Scherma: Europei; l'Italia cala gli assi sulle pedane turche

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - La settimana appena cominciata condurrà l'Italia della scherma agli Europei di Antalya (Turchia). Da venerdì a mercoledì ci saranno in palio 12 titoli (sei individuali e altrettanti a squadre), con in gara 25 azzurri selezionati dei responsabili d'arma Stefano Cerioni per il fioretto, Nicola Zanotti per la sciabola e Dario Chiadò per la spada. Il debutto è previsto appunto il 17 con le prove individuali di fioretto femminile, che vedrà impegnate Arianna Errigo, Martina Favaretto, Francesca Palumbo e Alice Volpi; e di sciabola maschile, cui parteciperanno Luca Curatoli, Michele Gallo, Luigi Samele e Pietro Torre. La seconda giornata delle competizioni individuali, sabato 18, vedrà di scena le spadiste Federica Isola, Rossella Fiamingo, Mara Navarria e Alberta Santuccio; i fiorettisti Alessio Foconi, Daniele Garozzo, Tommaso Marini e Giorgio Avola.

Domenica 19 giugno il programma delle gare individuali sarà chiuso dalla spada maschile, con gli azzurri Gabriele Cimini, Davide Di Veroli, Andrea Santarelli e Federico Vismara; e dalla sciabola femminile, che vedrà invece l'Italia rappresentata da Michela Battiston, Martina Criscio, Rossella Gregorio ed Eloisa Passaro. Da lunedì 20, poi, spazio alle prove a squadre, secondo la stessa sequenza di calendario. Si ripartirà dalle fiorettiste e dagli sciabolatori, martedì sarà il turno di spada femminile e fioretto maschile, unica gara quest'ultima nella quale il team italiano presenterà una novità rispetto all'individuale visto che, al posto di Giorgio Avola, sarà Guillaume Bianchi a completare il quartetto azzurro, con Alessio Foconi, Daniele Garozzo e Tommaso Marini.

Il sipario sulla kermesse continentale in Turchia calerà mercoledì 22 giugno con le competizioni a squadre di spadisti e sciabolatrici. (ANSA).