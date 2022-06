Auto:il GF motori è anche digitale con e-Aci Rally Italia Talent

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - Aci Rally Italia Talent diventa anche digitale con e-Aci Rally Italia Talent Quando il sogno di diventare pilota da virtuale diventa reale, in una parola e-Aci Rally Italia Talent, ovvero il Grande Fratello dei motori che diventa anche digitale.

E così in occasione del MIMO Milano Monza Open-Air Motor Show, che si svolgerà dal 16 al 19 giugno prossimi, ACI Rally Italia Talent, alVolante e Suzuki inviteranno gli aspiranti rallisti a sfidarsi a bordo della Swift e-Sport di Gran Turismo 7. Un evento e-Sport che si svolgerà presso lo stand di alVolante in piazza San Carlo a Milano dal 16 al 19 giugno, tutti i giorni con orario continuato dalle 13.00 alle 22.00.

Chi si distinguerà con la PlayStation parteciperà gratuitamente alla selezione regionale di ACI Rally Italia Talent che si disputerà all'Autodromo di Monza nei giorni 14 e 15 luglio al volante di Swift Sport Hybrid, scelta da Aci Rally Italia Talent come miglior auto sportiva compatta, performante e divertente.

La prima edizione di ACI Rally Italia Talent versione e-sport avrà luogo nell'insolita e suggestiva cornice di Piazza San Carlo nel centro di Milano. In occasione del MIMO - Milano Monza Open-Air Motor Show - ACI Sport e Suzuki andranno a caccia di aspiranti piloti di rally tra i visitatori del Salone lombardo.

A Monza, i 25 piloti di Gran Turismo 7 selezionati in occasione del MiMo potranno dare prova delle proprie capacità di guida su una Swift Sport Hybrid, gommata Toyo, auto scelta da ACI Rally Italia Talent, e proveranno a conquistarsi la possibilità di partecipare gratuitamente a una gara valida per i Campionati o i Trofei titolati ACI Sport nel Team ufficiale di Rally Italia Talent. Più che mai #rallypertutti: attraverso questa iniziativa ACI Rally Italia Talent, patrocinata da Aci e da Sara Assicurazioni, si dimostra più che mai fedele al suo motto #rallypertutti. Con l'appuntamento del MIMO la sfida del format ideato nel 2014 da Renzo Magnani entra anche nel mondo virtuale degli eSport, aprendo così le sue porte a un pubblico ancor più vasto e variegato. Le iscrizioni alle Selezioni regionali della nona edizione2022 sono online su www.rallyitaliatalent.it.

