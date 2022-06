Atletica: Golden Gala; Athing Mu fa record stagionale in 800

(ANSA) - ROMA, 09 GIU - Con una prestazione mostruosa per velocità e resistenza, la statunitense Athing Mu si prende il nuovo record stagionale negli 800 metri femminili al Golden Gala. L'americana (appena ventenne e già campionessa olimpica di specialità in carica) ha chiuso la gara in 1:57.01, precedendo la francese Renelle Lamote (1:58.48). L'Italia può esultare e anche tanto: Elena Bellò, 25enne delle Fiamme Azzurre, si piazza terza con il suo nuovo primato personale, 1:58.97, tra gli applausi dell'Olimpico. (ANSA).