Dalla MotoGp alla F1, corre su Sky il Legend Race Weekend

(ANSA) - ROMA, 26 MAG - È in arrivo il Legend Race Weekend di Sky Sport: da oggi 26 maggio - su Sky e in streaming su NOW - parte un fine settimana lunghissimo all'insegna dell'adrenalina nella casa dei motori di Sky, che vedrà in scena tre appuntamenti imperdibili.

Fino a domenica 29 maggio, tutti in pista al Mugello per il Gran Premio d'Italia di MotoGP, anche in chiaro su TV8, motori accesi a Monte Carlo per il Gran Premio di Monaco di Formula 1 e fari puntati sulla NTT IndyCar negli Stati Uniti per la mitica 500 Miglia di Indianapolis.

Dalle due alle quattro ruote, sarà un weekend di motori leggendario su Sky con speciali, interviste, collegamenti e dirette fiume, oltre a continui aggiornamenti sul canale all news Sky Sport 24. Tappa cruciale per i piloti di MotoGP, che da giovedì 26 a domenica 29 maggio arrivano sul circuito del Mugello per l'attesissimo Gran Premio d'Italia, con la gara della top class in programma domenica alle ore 14 su Sky Sport MotoGP, Sky Sport Uno, in streaming su NOW e in chiaro su TV8, raccontata da Guido Meda e Mauro Sanchini, con le incursioni dell'insider Mattia Pasini. Sempre domenica, dalle 8.55 il warm up delle tre classi. Poi le altre gare: alle 11 il via della Moto3 e alle 12.20 la Moto2, con le telecronache di Rosario Triolo e Federico Aliverti. In pista anche la Moto E: sabato alle 16.10 Race 1, domenica alle 17 (in differita) Race 2. Studi live di Vera Spadini in compagnia dei suoi ospiti, con dirette fiume dal truck Sky Sport MotoGP affacciato sull'iconico circuito tricolore.

Per tutta la settimana su Sky Sport MotoGP sarà in onda una programmazione speciale dedicata al GP di casa: già da oggi sarà possibile rivedere i GP più iconici degli ultimi decenni per celebrare le vittorie sul circuito toscano di campioni come Valentino Rossi, Max Biaggi, Loris Capirossi, Marco Simoncelli e Luca Cadalora, oltre a quelle dei piloti che saranno in pista questo fine settimana, tra cui Andrea Dovizioso, Mattia Pasini e Andrea Migno. Inoltre, tanti gli speciali dedicati a Valentino Rossi, sempre a rotazione sul canale 208, in occasione del ritiro del numero 46 organizzato da Dorna nella giornata di sabato 28 sul circuito del Mugello. (ANSA).