Montali, "Open d'Italia femminile volano per turismo"

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - "Il progetto Ryder Cup 2023 ha nelle competizioni agonistiche il fulcro della sua dimensione sportiva. Il Ladies Italian Open, oltre a offrire un'opportunità di crescita tecnica a tutte le giocatrici italiane, rappresenta una vetrina internazionale da un punto di vista del turismo golfistico per il Piemonte, che questa settimana ospita anche l'Open d'Italia Disabili - Sanofi al Royal Park I Roveri. Dopo il lancio del progetto 'Golf è donna', il green è sempre più rosa e in occasione del torneo al Golf Club Margara, sostiene la raccolta fondi per Komen Italia Charity partner dell'evento".

Così Gian Paolo Montali durante la presentazione del Ladies Italian Open, alla Regione Piemonte, a Torino. (ANSA).