Golf: Ladies Italian Open, undici le azzurre in gara

(ANSA) - TORINO, 25 MAG - Al Golf Club Margara di Fubine Monferrato (Alessandria), per la 26esima edizione del Ladies Italian Open, in programma dal 2 al 4 giugno e presentato oggi nella "Sala Trasparenza" della Regione Piemonte, saranno undici (contro le nove del 2021) le azzurre in gara. Tra le big Virginia Elena Carta (che un anno fa, proprio in questo torneo, fece il debutto da professionista) e Roberta Liti (settima e miglior italiana nel 2021). E ancora: Stefania Croce (per lei tanti anni sul LPGA Tour), Erika De Martini e Martina Flori, al primo anno da proette. Ma in campo ci saranno pure sei amateur: Benedetta Moresco (quarta quest'anno all'Augusta National Women's Amateur, il Masters femminile), Carolina Melgrati, Francesca Fiorellini, Alessandra Fanali, Caterina Don e Clara Manzalini. Assenti, invece, Giulia Molinaro (rimasta negli Usa in vista dei prossimi appuntamenti del LPGA Tour) e Lucrezia Colombotto Rosso (impegnata sul LET Access).

Le azzurre sognano l'impresa in Piemonte; in 25 edizioni, finora mai nessuna italiana è riuscita a imporsi in questo torneo.

Quattro invece i secondi posti firmati da Silvia Cavalleri (2000 e 2002), Veronica Zorzi (2005) e Giulia Sergas (2011). (ANSA).