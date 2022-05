Giornata per lo Sport; Bianchi, "voglio una scuola inclusiva"

(ANSA) - ROMA, 25 MAG - "Oggi è una grande festa, vedo tanti bambini venuti qui per divertirsi: la scuola deve essere un posto dove ci si diverte insieme". E' quanto afferma il Ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, allo Stadio Olimpico durante la "Giornata dello Sport per la scuola primaria" (promossa dal Dipartimento per lo Sport, dal Ministero dell'Istruzione e da Sport e Salute), appuntamento dedicato all'attività motoria e alla diffusione della cultura sportiva nella scuola primaria.

"Il primo modo per riuscire a divertirsi insieme è muoversi, e quindi serve imparare a muoversi - ha proseguito Bianchi - In un disegno di scuola aperta, inclusiva e affettuosa, il primo affetto che bisogna avere è verso noi stessi: quando si cresce serve amicizia col proprio corpo, non solo per il discorso della salute, ma anche per giocare con gli altri". (ANSA).