Cip, Pancalli: "Grazie Vezzali per ausili sport a disabili"

(ANSA) - ROMA, 24 MAG - "Ieri è stato pubblicato il bando di avviamento all'esercizio dello sport delle persone con disabilità tramite l'uso di ausili. Ringrazio della sensibilità la sottosegretaria Vezzali e la politica che ha sostenuto l'iniziativa. Con un'azione di sistema siamo stati capaci di intercettare i sogni sportivi di tanti ragazzi, indipendentemente dagli obiettivi agonistici". Lo ha detto Luca Pancalli, presidente del Comitato Italiano Paralimpico, durante la presentazione di 'Obiettivo Tre' presso la sede del CIP dopo che ieri il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri ha reso disponibile la piattaforma informatica per le domande di accesso allo stanziamento di quattro milioni di euro previsto dal Fondo unico a sostegno del potenziamento del movimento sportivo italiano per l'anno 2021.

Parlando di Obiettivo Tre, invece, ha aggiunto: "E' stata un'idea di Alex Zanardi. Dopo il lockdown ha pensato una grande staffetta per rappresentare un ritorno alla vita capace di unire il Paese. Per garantire il diritto allo sport delle persone disabili non bastano le strutture o parlarne nei convegni". La staffetta si svolgerà dal 5 al 26 giugno e coinvolgerà 65 atleti paralimpici in sella a handbike, bicilette e carrozzine paralimpiche. (ANSA).