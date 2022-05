Tennis: Malagò "quando parla Governo niente altro da aggiungere"

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Quando parla il Governo non penso ci sia altro da aggiungere, e mi sembra la risposta sia fin troppo chiara ed esplicita. Se ho fatto pressioni? Non so come si possa anche solo pensare una cosa del genere". Giovanni Malagò, a margine della presentazione di Piazza di Siena, torna sulla polemica aperta dal presidente della Fit, Angelo Binaghi. Sui dati degli Internazionali, poi, ha concluso: "Se ci sono numeri belli siamo felici". (ANSA).