Sport: Cozzoli 'primi a credere nel padel al Foro Italico

(ANSA) - ROMA, 13 MAG - "Ospitiamo il Major di Padel nella casa dello sport e ne siamo felici. Abbiamo creduto nel padel prima degli altri, prevedendo due campi al Foro Italico e qualcuno ci ha detto che lo stavamo profanando, ma anche al Queens ci sono. Grazie anche a quei campi e all'attenzione della federazione internazionale oggi ospitiamo uno dei quattro eventi mondiali. E' il perfetto esempio di come la pratica sportiva si può trasformare nell'eccellenza dei grandi campioni", lo ha detto Vito Cozzoli, presidente e ad di Sport e Salute, prima della presentazione del 'Italy Major Premier Padel' di Roma, in programma dal 21 al 29 maggio nel Parco del Foro Italico. "Roma si trasforma nella capitale del padel, ma da adesso a settembre ci saranno altri dieci eventi sportivi internazionali. Siamo felici di accoglierli perché sono dei driver per lo sviluppo economico e l'attrazione turistica" ha continuato Cozzoli che conclude con un primo bilancio sugli Internazionali d'Italia in corso. "Il bilancio è molto positivo con record di pubblico e di incassi. Mai vista un'edizione così bella e curata, siamo felici anche della risposta del pubblico perché il centrale è da 13 mila posti, ma se fosse stato da 50 mila avremmo comunque raggiunto il totale della capacità. Roma e i suoi alberghi sono pieni, non si trovano stanze da giorni. C'è una grande domanda di ripartenza e di normalità". (ANSA).