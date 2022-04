Ucraina:Malagò, russi esclusi Giochi Parigi?'Direzione è quella'

(ANSA) - ROMA, 27 APR - "Gli atleti russi rischiano la partecipazione a Parigi 2024? Non posso dire nulla ma in questo momento la direzione è questa. Il rischio è che la situazione possa influenzare moltissimo" lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò nella conferenza stampa post Giunta parlando della possibile esclusione degli atleti russi dai prossimi Giochi olimpici.

Sul caso degli Internazionali, invece, torna a ribadire quanto detto nei giorni scorsi. "Al momento gli atleti russi ci saranno - ha spiegato il numero uno del Coni - Rispettiamo le situazioni, ma quello che evidenziamo è che il Cio ha invitato tutti le federazioni internazionali a escludere atleti russi e bielorussi. Vi sembra giusto che tutti si adeguino e un sindacato di giocatori no? Il Coni è il Cio, quindi seguiamo il Cio". Poi conclude su come la vicenda possa risolversi: "Non basta un intervento sportivo. O cambia l'opinione l'Atp e la Wta oppure la posizione non può che prenderla il Governo, non so cosa succederà ma non mi sento di escludere nulla". (ANSA).