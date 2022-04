Ucraina: Mondiali hockey su ghiaccio 2023 non più in Russia

(ANSA-AFP) - PARIGI, 26 APR - L'organizzazione del Campionato mondiale di hockey su ghiaccio maschile 2023 è stata tolta dalla Russia, a causa del conflitto in Ucraina. Lo ha annunciato l'International Ice Hockey Federation (Iihf). "Preoccupandosi della sicurezza e del benessere di tutti i giocatori, funzionari, media e sostenitori, l'Iihf ha deciso di ritirare l'organizzazione della Coppa del Mondo 2023 dalla Russia", ha reso noto l'organismo con sede a Zurigo, in Svizzera.

Per lo stesso motivo, la federazione internazionale aveva ritirato dalla Russia all'inizio di aprile l'organizzazione della Coppa del Mondo juniores 2023, che si sarebbe dovuta disputare a Omsk e Novosibirsk. "Certo, questa decisione non è giusta, anche se si sperava che la dirigenza dell'IIHF fosse più matura e iniziasse a pensare nell'interesse dello sport. È un vero peccato che il nuovo presidente dell'organizzazione, Luc Tardif, inizi con uccidere l'hockey - si è rammaricato Valeri Kamensky, membro del comitato direttivo della Federazione russa di hockey, all'agenzia di stampa Ria Novosti - Non abbiamo il diritto di arrenderci e non abbiamo piani per farlo".

L'Iihf aveva assegnato la Coppa del Mondo maschile 2023 alla Russia nel 2018 e la competizione si sarebbe svolta dal 5 al 21 maggio 2023 a San Pietroburgo. La Russia è stata sospesa dalla Federazione internazionale in seguito all'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo il 24 febbraio. Il nuovo paese ospitante sarà annunciato al congresso annuale dell'Iihf a Tampere (Finlandia), durante l'ultima settimana di World-2022 (13-29 maggio). (ANSA-AFP).