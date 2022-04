Pallavolo: Giani, alla Francia vorrei dare continuità

(ANSA-AFP) - PARIGI, 12 APR - "Questa squadra è incredibile.

Ma gli è mancata continuità nelle prestazioni". Dare ai Blues questa continuità è l'obiettivo di Andrea Giani, da fine marzo nuovo allenatore del sestetto oro olimpico a Tokyo 2020, per mantenere la Francia ai massimi livelli nel lungo termine. Il tecnico del Modena, dove Earvin Ngapeth, figura di spicco dei Blues, gioca in questa stagione, ha chiuso in anticipo il rapporto con la Germania ed accettato di prendere il posto di Bernardinho, dimesso per motivi familiari.

"Era troppo facile trovare le motivazioni. La squadra francese è fantastica, conosco molto bene alcuni giocatori, che ho potuto avere nei club dove ho allenato, o dove alleno ancora - spiega Giani. L'ex azzurro, esponente della 'generazione di fenomeni' che vinse tutto negli anni 90, chiede "un po' di tempo" per "imparare la cultura dello sport in Francia. I giocatori devono anche conoscere me, il mio sistema".

(ANSA-AFP).