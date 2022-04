A Bologna il 41/o Italian Bowl, finale di Football Americano

(ANSA) - BOLOGNA, 07 APR - Bologna torna a respirare il profumo del grande Football Americano. Dopo Piacenza - lo scorso anno - sarà ancora una volta l'Emilia-Romagna ad ospitare l''Italian Bowl', la finalissima del campionato italiano di FootbaIl Americano, giunta alla 41/a edizione e in programma allo stadio Dall'Ara il prossimo 2 luglio. Non si tratta di una novità per l'impianto felsineo: nel 1986, quando ancora si chiamava Superbowl, la 6/a edizione della finale era andata in scena sul prato del Dall'Ara teatro della vittoria dei Warriors Bologna sugli Angels Pesaro per 18 a 8, davanti ad oltre 21.000 spettatori.

Nelle prossime settimane, spiega l'Amministrazione Comunale della città emiliana, verranno definiti tutti i dettagli dell'evento. Bologna ha già ospitato i Campionati Europei Under 19 di Football Americano nel 2019 e dal 5 al 10 luglio prossimi ospiterà il Campionato Europeo Under 19 del Gruppo B, con la Nazionale Junior chiamata ad affrontare Finlandia, Gran Bretagna e Spagna per provare a tornare nel Gruppo A, dopo il settimo posto ottenuto nell'edizione del 2019. (ANSA).