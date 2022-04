Migliozzi, "Masters con Woods è sogno che si realizza"

(ANSA) - ROMA, 06 APR - "Giocare il Masters con in campo anche quello che è sempre stato il mio idolo, Tiger Woods, è un sogno che si realizza". In una intervista all'ANSA, Guido Migliozzi alla vigilia del Masters Tournament, primo Major maschile del 2022 in programma dal 7 al 10 aprile ad Augusta, in Georgia (Usa), racconta così le sue emozioni. Il vicentino, al debutto nella competizione, ha le idee chiare. "Darò il massimo e mi godrò ogni istante. Qualificandomi per questo appuntamento - spiega Migliozzi - mi sono concesso l'opportunità di provare a raggiungere il miglior risultato possibile".

Il Masters come punto di partenza ma non di arrivo. Perché il 25enne veneto, miglior azzurro nel world ranking, guarda anche alla Ryder Cup 2023 di Roma. "Caspita se ci penso. La Ryder è un obiettivo e Henrik Stenson, capitano del team Europe, ha carisma ed esperienza. Da lui tutti si aspettano grandi cose".