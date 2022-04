Woods prende tempo, rinvia ancora decisione sul Masters

(ANSA) - ROMA, 03 APR - Un nuovo round di pratica all'Augusta National. Ma ancora nessuna decisione circa la sua presenza in campo al The Masters, primo Major 2022 del golf maschile in programma dal 7 al 10 aprile in Georgia (Usa). Tiger Woods non scioglie la riserva e prende ancora tempo. "La mia decisione arriverà in tempo per l'inizio del torneo", ha annunciato sui propri profili social il campione californiano. Che intanto si è complimentato con Anna Davis "per l'incredibile vittoria all'Augusta National Women's Amateur". (ANSA).