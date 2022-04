Rugby: 6 Nazioni donne; Italia-Inghilterra 0-74

(ANSA) - PARMA, 03 APR - Italia-Inghilterra 0-74 (0-31) in una partita del 6 Nazioni femminile giocato davanti ai 1.700 spettatori del 'Lanfranchi' di Parma. Nel corso del match, e come testimonia il risultato finale, le inglesi sono state assolute padrone di ogni aspetto del gioco e alla fine hanno realizzato ben dodici mete.

Domenica prossima prossimo impegno per l'Italrugby femminile a Cork, quindi in casa dell'Irlanda. (ANSA).