Atletica: staffetta azzurra 4x100, l'ora della reunion a Roma

(ANSA) - ROMA, 28 MAR - Per la prima volta tutti insieme in pista, a 234 giorni da quell'indimenticabile 6 agosto 2021 a Tokyo, gli azzurri olimpionici della 4x100 - Fausto Desalu, Marcell Jacobs, Lorenzo Patta e Filippo Tortu - si sono allenati allo stadio 'Paolo Rosi' dell'Acqua Acetosa, a Roma, nella prima giornata del raduno azzurro delle staffette, che proseguirà fino a sabato.

I quattro, informa la Fidal, hanno lavorato agli ordini del responsabile della velocità azzurra Filippo Di Mulo e del collaboratore Giorgio Frinolli, tornando a esercitarsi nel passaggio di testimone e nella manualità dei cambi, già in vista dei due eventi intorno ai quali ruota l'intera stagione: i Mondiali a Eugene (Usa) dal 15 al 24 luglio, gli Europei a Monaco di Baviera dal 15 al 21 agosto.

Jacobs, appena rientrato da qualche giorno di vacanza a Dubai, dove nel deserto ha sfidato Diletta Leotta in uno sprint sulla sabbia, ha incontrato gli altri protagonisti di un'epica medaglia d'oro con il record italiano di 37.50. Con loro, anche il veterano Davide Manenti e le nuove leve Matteo Melluzzo, Wanderson Polanco e Chituru Ali, mentre nelle prossime ore arriverà a Roma Giovanni Galbieri.

Primo lavoro di pomeriggio, invece, per la 4x100 femminile.

Al via anche il raduno delle staffette 4x400 a Formia, sempre da oggi e per tutta la settimana, al Centro di preparazione olimpica "Bruno Zauli" con il collaboratore della velocità Riccardo Pisani. Nell'agenda degli staffettisti c'è un altro raduno tra un mese, alla fine di aprile. (ANSA).