Atletica: domani Maratona di Roma; sarà dominio Africa

(ANSA) - ROMA, 26 MAR - E' sempre più intensa l'attività delle corse su strada, con tanti appuntamenti nel primo weekend di primavera. Domani è il giorno della 'Acea Run Rome The Marathon' che quest'anno torna ad accogliere nella Capitale anche una folta presenza di runner stranieri, circa la metà degli undicimila partecipanti, su un percorso unico al mondo. I pettorali dei top runner avranno per sfondo la bandiera della pace.

Il via alle 8.30, con partenza e arrivo su via dei Fori Imperiali, e correndo per 42,195 chilometri disegnati tra le Terme di Caracalla, la Basilica di San Paolo, la Piramide Cestia, il Circo Massimo, l'Isola Tiberina, Castel Sant'Angelo, la Basilica di San Pietro, il Foro Italico, Ponte Milvio, la Moschea, l'Auditorium, piazza del Popolo e piazza di Spagna. Per i 'podisti' della domenica e gli amanti della camminata è prevista anche la 'Stracittadina Fun Race' di 5 km.

Tra gli atleti già annunciati è confermato il marocchino Othmane El Goumri, nono nell'ultima maratona olimpica, quella di Tokyo, che vanta un personale di 2h06:18 ottenuto nella scorsa stagione. Se la vedrà con gli etiopi Fikre Bekele, 2h06:27 nel 2019, e Alemayehu Mekonen, 2h07:23 due anni fa, ma anche con Ernest Ngeno (Kenya), 2h06:41 di primato personale.

Al femminile, dopo la rinuncia dell'etiope Zinash Mekonnen, puntano al podio la connazionale Selamawit Getnet (2h27:56 nel 2019) e la keniana Tecla Kirongo, che di recente a fine febbraio ha corso in 2h28:22, mentre hanno un personale più datato le altre etiopi Yeshimebet Tadesse Bifa (2h26:18 nel 2013) e Sechale Dalasa (2h26:27 nel 2012). Diretta tv su Canale 20 (Mediaset) dalle ore 8.15. (ANSA).