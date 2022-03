Ucraina: Usyk lascia il fronte per preparare Mondiale

(ANSA) - ROMA, 23 MAR - Il ministro dello Sport dell'Ucraina, Vadym Gutzeit, ha autorizzato il campione del mondo dei pesi massimi Oleksandr Usyk a lasciare il suo posto nella milizia ucraina per riprendere gli allenamenti e disputare la rivincita della sfida contro l'ex detentore del titolo Anthony Joshua. Il match dovrebbe svolgersi a giugno.

La Bbc fa sapere che il campo di allenamento di Uysk non sarà, come inizialmente previsto, in Polonia. A inizio del mese, dopo l'invasione dell'Ucraina da parte dell'esercito russo, Usyk si era arruolato dicendo che "il mio paese e il mio onore sono più importanti di qualsiasi titolo. Ora devo lottare contro Putin per la libertà della mia nazione". E poi sui russi: "Non vorrei sparare e uccidere qualcuno, ma se loro vogliono ammazzarmi allora cercherò io di uccidere loro". Adesso però il pugilato sembra tornato ad essere la priorità dell'olimpionico di Londra (nella finale dei Giochi del 2012 sconfisse Clemente Russo) , visto che c'è il via libera del ministro Gutzeit. (ANSA).